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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

İHA

Edirne'de, korona virüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

Edirne’de, korona virüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutladı. Huzurevi sakinlerinden 86 yaşındaki Semiha Topçu, Vali Canalp ve eşi ile konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mutlu ettiniz oğlum bizi, Allah razı olsun. Allah hepinize ne muradınız varsa versin” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da sosyal mesafe kuralına uyarak, huzurevi sakinlerini ziyaret etti ve tek tek hepsi ile bayramlaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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