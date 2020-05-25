Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı

Sakarya'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde yakalanan ve araması olduğu belirlenen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunan A.Ç. ve İ.Ç.'ye kısıtlamaya uyamamalarından dolayı ceza yazıldı.<br>Yapılan GBT sorgulamasında 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan arandığı belirlenen İ.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-25 18:13:09<br>

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