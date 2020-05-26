Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı

<br>EDİRNE, (DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan ve sazlıklar arasında cansız bedeni bulunan Fatma Günay'ın (61) katil zanlıları olarak oğlu Murat Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A. tutuklandı.<br>Uzunköprü'nün Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay'dan, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi. Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-26 13:23:09<br>

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