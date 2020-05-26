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Edirne'de sağanak; göle dönen sokağa olta attı

DHA

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin balkonundan göle dönen caddeye olta attığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Edirne'de 16.30 sıralarında dolu ile başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı. Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir...

Edirne'de sağanak; göle dönen sokağa olta attı

<br>Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de dolu ile birlikte başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin balkonundan göle dönen caddeye olta attığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.<br>Edirne'de 16.30 sıralarında dolu ile başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede göle dönen caddelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Altyapı çalışmaların sürdüğü cadde ve sokaklar göle dönerken, polis ekipleri Dilaverbey Mahallesi'nde su dolu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı.<br>Talatpaşa Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Eşref Ceylan, mahsur kaldı. Suya giren aracının arıza yaptığını söyleyen Ceylan'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ceylan´ı kurtardı. Ceylan, "Aniden yolu su bastı ve bu sırada aracım arıza yaptı. Suyun ortasında kalınca korktum ve hemen itfaiye ekiplerini aradım. Ekipler kısa sürede gelerek beni kurtardı" dedi.<br>BALKONDAN SU DOLU CADDEYE OLTA ATTI<br>Yağmurun etkili olduğu Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Mesut Akgün, oturduğu apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan su dolu caddeye olta attı. Olta atma anını cep telefonu kamerasıyla çeken Akgün, sosyal medya hesabından paylaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışların yarın da etkili olacağını söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-26 18:43:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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