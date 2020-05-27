Köy muhtarının deposunun kundaklanma anı kamerada

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gündüzler köyünün muhtarı Ahmet Özdemir'e (52) ait, içerisinde büyükbaş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundaklandı. Kundaklama anları deponun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.<br>Olay geçen pazar günü gecesi, Keşan'a bağlı Gündüzler köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Ahmet Özdemir'e ait olan ve büyükbaş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundaklandı. Evinin yakınında bulunan depodan alevler yükseldiğini gören Özdemir, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Depodaki 50 büyükbaş hayvan ile traktör ve 2 römork yanan depodan dışarı çıkartıldı. Bu sırada Ahmet Özdemir, el ve ayaklarında oluşan yanıklar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.<br>Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo ve içerisindeki 900 saman balyası tamamen yanarken, 1 traktör ve 2 römork da yangında zarar gördü.<br>3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI<br>Kundaklama anları ise deponun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma olayla ilgili V.K., A.E. ve M.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. A.E. ve M.Ö., ifadelerinin ardından, V.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-27 15:10:39<br>

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