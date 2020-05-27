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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada yaralanan çift için seferber oldular

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışarak yaralanan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba harcadı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Veysel Çalik yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada şehir merkezinden özel hastane yönüne seyreden Sabri Dalga idaresindeki 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri...

Kazada yaralanan çift için seferber oldular

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada sıkışarak yaralanan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba harcadı.<br>Kaza, saat 14.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Veysel Çalik yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada şehir merkezinden özel hastane yönüne seyreden Sabri Dalga idaresindeki 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Çalik ve Dalga ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Yılmaz ve Kazibe Dalga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.<br>Otomobilde sıkışan Sabri ve Kazibe Dalga çifti için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralı çift, ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan kavşak, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-05-27 16:44:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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