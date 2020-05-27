Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

DHA

Edirne Müftüsü Üzüm: Camideki seccadeyle evdeki seccade ayrı olmalı

<br>Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin 81 ilinde cuma namazıyla birlikte toplu ibadetin başlayacağı Edirne'de, kent merkezindeki camilerde dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Sosyal mesafenin korunması için cemaatin 1.5  metre arayla namaz kılacağı yerler belediye ekipleri tarafından çizilmeye başlarken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, vatandaşların sağlık açısından kendi getireceği seccadeleri evde kullanmamaları gerektiği konusunda da uyardı. Üzüm,  "Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla temizlememiz çok faydalı olacaktır" dedi.<br>Koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte başlayacak cemaatle toplu ibadet uygulaması kapsamında, camilerde son hazırlıklar yapılıyor. Edirne'de de başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve kentteki tüm camiler hem dezenfekte edildi hem de cemaatin namaz kılacağı yerler sosyal mesafeye göre ayarlandı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, uzun süre sonra cemaatle buluşacakları için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, vatandaşın kendi getireceği seccade konusunda da uyarıda bulundu. Üzüm, evde kullanılan seccadın ayrı, camide kullanılan seccadenin ayrı olması gerektiğini söyledi.<br>Edirne'deki tüm camilerin dezenfekte edilmeye devam edildiğini belirten Üzüm, "Vatandaşlarımız sokakta beni gördüklerinde heyecanla cuma vaktini beklediklerini söylüyorlar. Biz de çok heyecanlıyız. İlk defa cuma kılınacak gibi bir his var içimizde. Çok güzel bir duygu gerçekten. Cuma vaktinde bir araya gelebilmek, mesafeli de olsa insanlarımızı mutlu ediyor. Bu bizim manevi motivasyonumuzu ve morallerimizi yükseltecek inşallah. Hem işlerimize daha güzel odaklanmış olacağız hem de bu yüksek moralle bu süreçte hastalığa karşı koyabilmenin daha bir güçlü duruşunu sergileyeceğiz" dedi.<br>'TÜM CAMİLERDE BİLGİLENDİRİCİ YAZILAR OLACAK'<br>Tedbirleri elden bırakmadan 5 vakit namazın ilk etapta sadece ikisinin cemaatle kılınacağını dile getiren Üzüm, cuma namazının Edirne merkezde sadece 28 camide kılınacağını ifade etti. Tüm camilerin kapılarına bilgilendirici yazılar asılacağını söyleyen Üzüm, "İl merkezimizde avlusu bulunan 28 camimizde namaz kılınacak. Bu namazlara gelen kardeşlerimiz caminin kapısında hangi cami kaç metre mesafede ve hangi camide kılınıyor cuma namazı o kapılarda yazılmış olacak. Hiç panik yapmadan, yürüme mesafesinde camilerimiz hazırlandı. Buradan okuyup, bilgilenerek cuma kılınan 28 camimize ulaşmış olacaklar. Edirne'de yeterli miktarda camimiz var. 27 köyümüzde de cuma namazlarımızı kılacağız. Arkasından, cumadan itibaren ikindi vaktinde tüm camilerimizde ikindi vakti camilerimizde kılınacak" diye konuştu.<br>'EVDE KULLANDIĞIMIZ SECCADE AYRI, CAMİDE KULLANDIĞIMIZ AYRI OLMALI'<br>Özellikle namaz kılınacak seccadenin bireysel olması ve sık sık temizlenmesinin  önemine de vurgu yapan Üzüm, "Seccadenin bireysel olması çok önemli. Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi bireysel seccadelerini almadan camiye gelmesinler. Çünkü kartonların üzerinde başka kişilerin dokunduğu eşyaların üzerinde mutlaka virüs olabilir, risk var bu çok kolay bulaşan bir risk, dolayısıyla seccadelerini getirecekler, serecekler ve geri götürecekler. Sık sık da yıkamalarını ve dezenfekte etmelerini tavsiye ediyoruz seccadelerini. Temizliğe ne kadar önem verirsek o kadar iyi. Camide kullandığımız seccade ayrı olmalı, evde kullandığımız seccade ayrı olmalı. Eve gidince evdeki halının üzerine o seccadeyi sermemeliyiz. Camiden götürdüğümüz seccadeyi ya yıkayarak ya da dezenfektanlarla dezenfekte etmemiz çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.  <br>'SELİMİYE CAMİ İLE BAŞLADIK'<br>Öte yandan Edirne'de tüm camilerde dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, "Dezenfektan çalışmalarına kentimizin tacı olan; Mimar Sinan´ın ustalık eseri dediği Selimiye Camii´nden başladık. Cami ekipler tarafından dezenfekte edildi, bahçesinin de temizliği gerçekleştirildi. Müftülük görevlisi arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece kent merkezinde değil; merkez köylerde bulunan camilerde de dezenfekte çalışması gerçekleştireceğiz ve bahçelerinin temizliğini yapacağız. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Cuma Namazı öncesinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla da müftülük görevlisi arkadaşlarımız ile birlikte bantlar çekiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-05-27 17:37:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi Kavşağı’nda iki araç çarpıştı 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sanayi Kavşağı’nda iki araç çarpıştı 4 kişi yaralandı
Kazada yaralanan çift için seferber oldular
YEREL HABERLER Kazada yaralanan çift için seferber oldular
Köy muhtarının deposunun kundaklanma anı kamerada
YEREL HABERLER Köy muhtarının deposunun kundaklanma anı kamerada
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “beşi bir yerde” akreditasyon
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “beşi bir ...
Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selimiye Camii ibadete açılmaya hazırlanıyor
Edirne Valiliğinden "alkol alan gruba polisin sert müdahalesi" haberlerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Edirne Valiliğinden "alkol alan gruba polisin sert ...
Edirne'de sağanak; göle dönen sokağa olta attı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak; göle dönen sokağa olta attı
Edirne'de şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli sağanak: Araçlar yolda kaldı
Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu ...
Edirne'de dehşete düşüren olayda kan donduran ifadeler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de dehşete düşüren olayda kan donduran ...
Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı
YEREL HABERLER Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu ...
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete ...
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete hazır
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, toplu ibadete ...
Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını ...
Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler
YEREL HABERLER Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını ...
Kayıp kadın, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadın, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak ...
Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şüpheli, kısıtlama denetiminde yakalandı
Edirne'de vahşet: Annesini öldürüp AFAD ve jandarmayla arama çalışmalarına katılmış
YEREL HABERLER Edirne'de vahşet: Annesini öldürüp AFAD ve ...
Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı
YEREL HABERLER Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle ...
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 2 kilometre tır kuyruğu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 2 kilometre tır kuyruğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X