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(Özel) Gördüklerinize inanamayacaksınız Bu tavşan 'dedikodu' yapıyor, ayılıp bayılıyor Ezber bozan sevimli tavşan ‘Reis’

İHA

Edirne'de, Küp ailesi tarafından henüz yavru iken sahiplenilen ve aile üyeleri tarafından yetenekleri keşfedilen 'Reis' isimli tavşan adeta ezber bozuyor. 3 yıldır 'Küp ailesi' üyeleri ile birlikte olan sevimli tavşan 'Reis' alışılagelmiş birçok evcil hayvanın aksine kabiliyetleri ile görenleri hayrete düşürüyor.

(Özel) Gördüklerinize inanamayacaksınız Bu tavşan 'dedikodu' yapıyor, ayılıp bayılıyor Ezber bozan sevimli tavşan ‘Reis’

Edirne’de, Küp ailesi tarafından henüz yavru iken sahiplenilen ve aile üyeleri tarafından yetenekleri keşfedilen ‘Reis’ isimli tavşan adeta ezber bozuyor. 3 yıldır ‘Küp ailesi’ üyeleri ile birlikte olan sevimli tavşan ‘Reis’ alışılagelmiş birçok evcil hayvanın aksine kabiliyetleri ile görenleri hayrete düşürüyor.
Ailenin annesi Azize hanım ile zaman zaman dedikodu yapmayı ihmal etmeyen ‘Reis’, en çok sevdiği aile üyesi İrem ile de veterinerlik anılarını teatral sahneler sergileyerek adeta yeniden yaşıyor. Ayılıp bayılan, masaj yaptırmasını çok seven, çikolatayı çok seven bu sevimli tavşan, tuvalet ihtiyacı konusunda da çok titiz. Tuvalet taşının beyaz olması şartı ile kendi fayanslarını kullanan ‘reis’ aile üyeleri ile tatile çıkmayı da ihmal etmiyor.

“3 gün diye aldık 3 yıl oldu”
Evde tüylü hayvan sevmeyen anne Azize Küp, tavşanın henüz yavruyken eşi tarafından getirildiğini ve kızlarının baskısıyla 3 günlük diye eve alındığını belirterek, “Fotoğrafını çekip kızlara atmıştım, hareketleri sevimli gelmişti bana. Kızlar da eve istediler, anlaştık 3 gün kalabilir diye. Sonra kızlar vermek istemediler, alıştılar. 3 günlük diye aldık, 3 yıl oldu” dedi.

“Daha bilinçli yaklaşılsa daha fazla eğitilebilirmiş”
Anne Küp, tavşanın daha bilinçli yaklaşılsa daha fazla eğitilebileceğini söyleyerek, "Biz bu kadar eğitebildik. İlk geldiğinde ilk 3 gün içerisinde ben fark ettim. Gel deyince geliyordu, git deyince gidiyordu. Yat deyince yatıyordu. Tuvalet olayına gelince her yere yapmayıp da tuvalete gidip yapması beni daha çok cezbetti. Evde kalmasının tek sebebi o" diye konuştu.

“Otellere çantamızda gizlice soktuğumuz oldu”
Anne Küp, “Sürekli yanımızda, tatile giderken de. Uzun yolculuğa çıktığımızda, saat başı benzinlikte duruyoruz. Kaleboduru koyuyoruz. Eğer tuvaletin içi beyaz kalebodur ise giriyor. Eğer değil ise girmiyor. Otellerde de yanımızda. Bazen çantamıza koyup götürdüğümüz de oldu, bazen izin alıp da götürdük. Onun alışık olduğu havluları var evde. ‘Burada yatacaksın burada tuvaletini yapacaksın diyorum’ gerçekten bu inanılmaz bir şey. Aynısını yapıyor. Çok söz dinliyor” dedi.

“Hepimize davranışları farklı”
Tavşan Reis'in 4 kişilik Küp ailesi üyeleri ile ayrı ayrı davranışlar sergilediğini anlatan anne Küp, “Kızlara çok düşkün, iki kızıma da çok düşkün, ikisinin de eve geliş saatini biliyor, kapıda bekliyor. Büyük kızım geldiğinde üstüne atlıyor, şeker istiyor, eğer elinde şeker yoksa çantasının içine girip bakıyor. Küçük kızımı aşırı seviyor. Benimle de dedikodu yapıyor. Komşuları herkesi tanıyor. Veterinere götürmüştük. Veterinerde dişlerine bakmak için bayıltmışlardı. Oradan çıktıktan sonra ‘Ne oldu, seni bayılttılar mı falan’ dedik. Direk bayılmış gibi yaptı. O huyu da öyle kaldı. Ne zaman sorsak yine bayılmış taklidi yapıyor. Babamızla gayet resmi, sadece canı istediğinde yatıyor önüne masaj yapmasını istiyor, yapmadığı zaman kafasıyla elinin altına girip yapmasını istiyor” dedi.

“Film gecesi yapıp, mısır patlatıyoruz”
Ailenin küçük kızı İrem Küp de 3 yıldır tavşana ablalık yaptığını dile getirerek, “3 yıldır bize bunları yaptığı için hem biz hem de çevremizdekiler çok alıştı. Bize normal geliyor. Edirne’de çok tanınıyor. Sosyal medya hesabı da var, fotoğraf çekmeye çalıştığım zaman hemen poz veriyor. Film gecesi yapıyoruz, bizimle beraber televizyon izliyor, mısır yiyor” dedi.

Gördüklerinize inanamayacaksınız
Kendisini görmek ve görüntülemek için eve gelen basın mensuplarından biraz tedirgin olup heyecanlansa da tavşan Reis, birkaç gösteri yapmayı ihmal etmiyor. Reis, diğer hünerlerini de daha önceden aile bireyleri tarafından videoya kaydedilen görüntüleri ile hayvan severlere göstererek, yeteneklerini sergiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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