Uzunköprü'de maskesiz dolaşmak yasaklandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince ilçe merkezinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Uzunköprü ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından korona virüs (covid19) önlemleri kapsamında alınan kararlar gereğince ilçe merkezinin en işlek caddeleri olan Gazi Caddesi ve Atalar Caddesi'nde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Giriş noktalarında ateş ölçümü yapılarak maskesi olmayan vatandaşlara kaymakamlık tarafından girişlerde maske dağıtımı yapıldı.

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