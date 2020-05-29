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Selimiye'de hafif yağmur altında cuma namazı

DHA

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete geçici süre ara verilen camiler, yeniden açıldı. Tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda vatandaşlar namazını hafif yağmur altında kıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerden 26'sında bugün cuma namazı kılındı. Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı izin verilen avlu ve bahçede kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Abdestini, maskeni ve seccadeni al da gel' uyarılarına uyan vatandaşlar cuma namazı öncesi...

Selimiye'de hafif yağmur altında cuma namazı

<br>Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete geçici süre ara verilen camiler, yeniden açıldı. Tarihi Selimiye Camii'nin bahçesi ve avlusunda vatandaşlar namazını hafif yağmur altında kıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerden 26'sında bugün cuma namazı kılındı. Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı izin verilen avlu ve bahçede kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Abdestini, maskeni ve seccadeni al da gel' uyarılarına uyan vatandaşlar cuma namazı öncesi Selimiye Camii avlusunu doldurdu. Camiye gelen vatandaşlar, 'sosyal mesafeye uyalım' çıkartmalar ile kendilerine ayrılan bölümlerde seccadelerini sererek namaz kıldı.<br>HAFİF YAĞMUR<br>Tarihi Selimiye Camii'nde cuma namazı sırasında hafif yağmur başladı. Bazı vatandaşlar kubbe altında boş alanlara geçerken, bahçede bulunalar ise yağış altında namazlarını kıldı. Yağmurda üzerlerine naylon poşet ve şemsiye ile secdeye yönelen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU <br>2020-05-29 15:35:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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