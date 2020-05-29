Edirne'de korona virüs sonrası ilk cuma namazı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Covid19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerin ardından aylar sonra Muradiye Camii'nde cuma namazı kılındı.

İlçe müftüsü Engin Çiçek yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca uzun süredir cuma namazları kılınamıyordu. Bu hafta uzun aradan sonra ilk defa cuma namazı kıldık. Bu kapsamda uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan camilerde ise açık alanlarda cuma namazı kılındı" dedi.

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