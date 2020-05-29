Edirne´de, yer yediuyurunun korunması için çalışma

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<br>Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince `Türk Koruma Eylem Planı´ kapsamında ağaç farelerinden olan yer yediuyurunun korunması ve barınması için çalışma başlatıldı.<br>Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, `Türk Koruma Eylem Planı´ kapsamına alınan yer yediuyurunun korunması ve barınması amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında yaşam alanları olan ağaçlara ahşap yuvalar yerleştirerek, köy kahvelerine bilgilendirici afişler astı. Ekipler, vatandaşları koruma altındaki yer yediuyuru hakkında bilgilendirerek, görülmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirilmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL<br>2020-05-29 16:16:24<br>

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