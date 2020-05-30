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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'nin lezzeti tava ciğeri işletmelerinde '1 Haziran' heyecanı

DHA

Edirne'nin lezzeti tava ciğeri işletmelerinde '1 Haziran' heyecanı

<br>Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'de normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da restoranların açılacağının açıklanmasının ardından Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri işletmelerinde hazırlıklar başladı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, maske, hijyen ve mesafeden oluşan 3 kurala çok önem vereceklerini söyledi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın restoranların 1 Haziran'da açılacağını açıklamasının ardından Edirne´de tava ciğeri işletmelerinde hazırlıklar başladı. Masalar arası mesafenin sosyal mesafeye göre ayarlandığı, dezenfektan noktalarının oluşturulduğu işletmelerde çalışanlar 2,5 ayın ardından müşterilerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar maske, hijyen ve mesafeden oluşan 3 kurala çok önem vereceklerini söyledi. Hazırlıkların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Dinar, "Aşağı yukarı 2,5 aydan beri çok sevdiğimiz müşterilerimizden ayrı kaldık. Onun için hem heyecanlıyız hem de çok güzel bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Malumunuz bir hastalık sürecinden de geçiyoruz, biz de önlemlerimizi ona göre aldık. İlk açılışımızda kapı girişlerimizde dezenfeksiyon noktaları olacak ama ayaktan pedallı bunlar, yani eller değmeyecek. Masalarımızda tuzluk yok, tuzlar artık kağıtta. Temasa dayalı hiçbir şeyi bırakmamaya özen göstermeye çalışıyoruz. Bizim için artık müşterilimizin sağlığı çok önemli" dedi.<br>'MASALAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANDI'<br>İşletmelerde sosyal mesafeye de azami dikkat gösterdiklerini kaydeden Dinar, "Her masada bir kolonya ve dezenfektan olacak. Müşteri dilediği zaman kolonyayı, dilediği zaman da dezenfektanı kullanacak. Sosyal mesafeye çok önem veriyoruz. Masalarımızı ölçtük. 2'şer metre ara ile masalarımızı bıraktık. Çok rahat bir mesafe çıkartacağız ki müşterilerimiz rahat rahat hareket etsin. Birbirlerine virüs bulaştırmamaları için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz" diye konuştu.<br>'3 KURAL ÇOK ÖNEMLİ'<br>Çalışanların da her şeyiyle dört dörtlük hazır olacağını dile getiren Dinar, "Çalışanlar da her şeyiyle dört dörtlük hazır olacak. Çünkü önce biz kendimiz kurallara uymalıyız sonra müşterilerimizin kurallara uymasını bekleyeceğiz. Hatta şunu yapacağız; eğer maskesi olmayan müşterilerimiz varsa onlara maske de hediye edeceğiz işletmeye girerken. Maske, hijyen ve mesafe. Bu üç kuralı sonuna kadar uygulayacağız. Çünkü bu 3 kural hem müşterimizin sağlığı hem de bizim sağlıklı hizmet vermemiz açısından çok önemli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER<br>2020-05-30 08:59:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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