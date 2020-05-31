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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de işletmeler, normalleşme sürecine hazır

DHA

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak iş yerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip, hazır hale getirildi. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Turan Ateş, "Kıraathaneler, çay ocakları, restoran, kütüphane, kreş ve birçok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasını başlattık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreci kapsamında kıraathane, lokanta, pastane, spor merkezleri, kreş gibi birçok...

Edirne'de işletmeler, normalleşme sürecine hazır

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, normalleşme süreci çalışmaları kapsamında açılacak iş yerleri, valilik tarafından dezenfekte edilip, hazır hale getirildi. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Turan Ateş, "Kıraathaneler, çay ocakları, restoran, kütüphane, kreş ve birçok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasını başlattık" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası normalleşme süreci kapsamında kıraathane, lokanta, pastane, spor merkezleri, kreş gibi birçok iş yerinin açılacağını duyurmasının ardından Edirne Valiliği de hareke geçti. Vali Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantının ardından kentte açılacak iş yerleri için dezenfektan seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda kentte Millet Kıraathanesi ile başlayan çalışma; restoran, tarihi Selimiye Camisi, lokanta ve spor merkezlerinin de aralarında bulunduğu yerlerde titizlikle sürdürülüyor.<br>Edirne Valisi Ekrem Canalp'in zorunlu olarak açık tutulan iş yerleri, apartmanlar ile marketlerde başlattığı çalışmayla vaka sayısının düştüğü ve salgının önüne geçildiği belirtildi. Kent giriş ve çıkışlarında alınan önlemler ile birlikte el pompasıyla halkın kendi kullandığı alanları dezenfekte etmeleri sayesinde kentte vaka sayısının günlerdir 0 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.<br>'6 BİN EL POMPASI DAĞITILDI'<br>Edirne Valiliği adına dezenfektan seferberliği sürdüren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Tuna Ateş, koronavirüs salgınını önleme çalışmalarını çok ciddi olarak başarıyla sürdüklerini belirterek, "Edirne'de Valimiz Ekrem Canalp'in öncülüğünde zorunlu kullanma alanlarında banka, hastane, market fırınlar olmak üzere toplam 6 bin adet el pompası dağıtarak dezenfekte edilmesini sağladık. Bunun yanında traktör ve iş makineleri ile bütün mahalle cadde sokaklar dezenfekte edildi. Bu süreç ile birlikte gelinen noktada tabi ki 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başladı" dedi.<br>Genel Sekreter Ateş, salgını önlemek amacıyla zorunlu açık olan iş yerleri ve apartmanlarda kullanılmak üzere dağıtılan el pompalı dezenfekte cihazlarından 7 bin adet daha dağıtılacağını söyledi. Ateş, "Sayın valimizin koordinesinde yapılan kurul toplantısında kararlar alınarak bu hafta sonu ilçelerde dahil 7 bine aşkın işletmemize, bunlar spor merkezleri, kıraathaneler, çay ocakları restoran, kütüphane, kreş ve birçok yer dezenfektesi yapılarak, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlarımızın güvenle girebilecekleri yerler haline getirme çalışmasına başlattık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da temas ettiği ve dikkat ettiği 3 unsurumuz vardı. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu düstur kapsamında pazartesi gününden itibaren 7 bine aşkın il ve ilçe genelinde el pompaları dağıtacağız. Bunların yanında 5 litrelik solüsyon da dağıtacağız. Pandemi süresi boyunca bu dezenfektasyon malzemeleri dağıtılıp güvenlik tedbirlerini alacağız. Bu çalışmalar ile salgınla mücadelemiz devam edecek" diye konuştu. <br>İŞ YERLERİNDE SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI<br>Babademirtaş Mahallesi'nde Burhan Cezayir'in işlettiği kıraathanede temizlik çalışması yapılırken, 1 Haziran'dan itibaren müşterilere hizmet vermeye hazır hale getirildi. Alınan kararla birlikte pazartesi günü iş yerini açmanın heyecanı içinde olduğunu belirten Cezayir, "Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Temizlik çalışmaları da tamam. İş yerinde sosyal mesafe ve maskesiz kimseyi almayacağız. Edirne Valiliği'nden dezenfekte çalışmasını da yaptı. Bize verdikleri pompalar ile bizde 3 saat arayla iş yerimizi dezenfekte edeceğiz. Edirne Valiliği'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.<br>Spor salonu işletmecisi Murat Alkan da "Edirne Valiliği bize çok güzel bir hizmet sunuyor. İş yerimizde gerekli önlemleri aldık. Pazartesi gününü iple çekiyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-31 09:32:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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