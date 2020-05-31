Edirne’de dolu yağışı etkili oldu

Edirne’de, kent genelinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kapıkule Sınır Kapısı mevkiinde ise bir anda bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne’de, kent genelinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kapıkule Sınır Kapısı mevkiinde ise bir anda bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğünde etkili olan dolular, araçlarda maddi hasara neden oldu. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağışın hafta başında da etkili olması bekleniyor.

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