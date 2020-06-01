Ev hanımıydı, kendi işinin patronu oldu Şimdi siparişlere yetişemiyor, 3 kişiye istihdam sağlıyor Kendi işinin patronu olan Ebru Sakin: “İnsan inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok”

Edirne’de, evli ve 2 çocuk annesi Ebru Sakin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle açtığı iş yerinde hem kendi işinin patronu oldu hem de 3 kişiyi istihdam ediyor.

Edirne’de, evli ve 2 çocuk annesi Ebru Sakin (39), eşinin de verdiği manevi destekle ev hanımıyken, ticarete girmek için radikal bir karar alarak, kendi yufka imalathanesini açtı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle açtığı iş yerinde hem kendi işinin patronu olan Sakin, yufka imalathanesinde beraberinde 3 kişiyi de iş imkanı sağladı.



“İnsan inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok”

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamaları ve Kovid 19 tedbirleri nedeniyle bu dönemde ağırlıklı olarak toptan siparişlerini hazırladıklarını anlatan Sakin, “Bu Kovid 19 pandemisi dışında evet her şey hayal ettiğim gibi, bir kadının hakim olup, yapabileceği bir iş. Ama sosyal çevre ve kovid hepsi bir arada olunca birazcık ters gitti bazı şeyler. Ben ilk defa 39 yaşında çalışmaya başladım. Geç kalmamışım. Tam zamanında. Cesur olabilirler yani insan inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok” dedi.



“Annemiz gibi bağırıyor bize”

Ebru Sakin’in ustabaşısı olan Halil İbrahim Birdal (23), “10 yıldır sektördeyim ancak ilk kez bir kadın patronum var. Aramızda patronluk yok daha çok abla kardeş gibiyiz. Yeri geliyor annelik yapıyor bize, üstümüz başımız olsun, temizliğimiz olsun. Annemiz gibi bağırıyor bize. Çok memnunuz. Gayet iyi her şey” ifadelerini kullandı.

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