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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de esnaf şükür duası yaptı, ciğerli lokma dağıttı

DHA

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de normalleşme süreciyle müşterilerine kavuşmanın sevincini yaşayan tava ciğer esnafı, şükür duası yapıp ciğerli lokma dağıttı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi önünde bir araya gelen esnaf hem sağlık çalışanları hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.   Normalleşme süreciyle birlikte bugün kapılarını açan Edirne'deki ciğerci esnafı, şükür duası yaptı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii önünde toplanan esnaf, yapılan duanın ardından hem vatandaşa hem de tarihi Selimiye Arasta Çarşısı esnafına ciğerli lokma dağıttı....

Edirne'de esnaf şükür duası yaptı, ciğerli lokma dağıttı

<br>Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de normalleşme süreciyle müşterilerine kavuşmanın sevincini yaşayan tava ciğer esnafı, şükür duası yapıp ciğerli lokma dağıttı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi önünde bir araya gelen esnaf hem sağlık çalışanları hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.  <br>Normalleşme süreciyle birlikte bugün kapılarını açan Edirne'deki ciğerci esnafı, şükür duası yaptı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii önünde toplanan esnaf, yapılan duanın ardından hem vatandaşa hem de tarihi Selimiye Arasta Çarşısı esnafına ciğerli lokma dağıttı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, söz konusu süreci yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları için dua ettiklerini söyledi.<br>'HEM DUA EDELİM, HEM DE HAYIR İŞLEYELİM İSTEDİK'<br>Dinar, 2.5 aylık süreçte işlerini çok özlediklerini belirterek, "Aşımızı özledik, işimizi özledik ve geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeli haberiyle bugün dükkanlarımızı açtık, müşterimizle buluştuk. Nasip olursa bundan sonra işimize, aşımıza bakacağız. Bundan sonra ülkemizin katma değerine katkı sağlamak için çalışacağız. Üretmek için çalışacağız. Bu nedenle bugün bir teşekkür edelim dedik hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de aylarca gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına. Malum bu tür günlerde kötüden iyiye geçerken hem dua edilir hem de hayır edilir. Biz de bugün lokma dağıtmaya çıktık" dedi.<br>'ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇTİ'<br>Söz konusu sürecin kendileri için sıkıntılı geçtiğini de kaydeden Dinar, "Bu süreç bizim için sıkıntılı bir süreçti çünkü biz Türk milleti, çalışmaya alışık bir milletiz. Yani evde oturacak bir millet değiliz. Ama bu koronavirüs belası bizi evlerimize mahkum etti. Bu kaçınılmaz bir gerçekti. Herkesin sağlığına kavuşması için evlerimizde oturmamız gerekiyordu. Biz de o kurala uyduk. Allah'ımıza şükürler olsun ki hepimiz bu kurala uyduğumuz için, bilim kurulunun tavsiyelerine uyduğumuz için bugünleri gördük ve dükkanlarımızı açıyoruz" diye konuştu.<br>Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak da, aylar sonra işletmelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "22 Mart itibariyle dükkanlarımız kapalı, yaklaşık 2.5 ay oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün işyerlerimizi açtık, besmelemizi çektik, siftahımızı yaptık. Bizler de bir teşekkür ve şükür için ortaklaşa böyle bir lokma dağıtma işlemi yaptık. Tam da öğle saatine, ezana denk geldi. Rabbim inşallah tüm ülkemize, müslümanlara ve dünyaya sağlık, barış, huzur ve bol bereket versin diye umuyorum" dedi.<br>Selimiye Camisi önünde yapılan duanın ardından ciğerci esnafı hem vatandaşa hem de Arasta Çarşısı esnafına ciğerli lokma dağıttı.<br>DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER<br>2020-06-01 15:11:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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