Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor

İHA

Türkiye'nin Balkanlara en çok hizmet veren eğitim kurumu Trakya Üniversitesi, bölge üniversiteleri ile olan iş birliğini ortak lisans programları ile daha da güçlendirerek, öğrencilere iki ayrı ülkede, uluslararası standartlarda bir eğitim olanağı sağlıyor. Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile "Uluslararası Ortak Lisans Programı" (UOLP) çerçevesinde açılan Mimarlık bölümü ile öğrenciler, hem iki farklı ülkede eğitim alma hem de iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkanına erişiyor.

Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor

Türkiye’nin Balkanlara en çok hizmet veren eğitim kurumu Trakya Üniversitesi, bölge üniversiteleri ile olan iş birliğini ortak lisans programları ile daha da güçlendirerek, öğrencilere iki ayrı ülkede, uluslararası standartlarda bir eğitim olanağı sağlıyor. Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile “Uluslararası Ortak Lisans Programı” (UOLP) çerçevesinde açılan Mimarlık bölümü ile öğrenciler, hem iki farklı ülkede eğitim alma hem de iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkanına erişiyor.
Trakya Üniversitesi’nin; YÖK denkliğine sahip, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki akademik ortaklığa önemli bir katkı sağlıyor. Bölge üniversitelerinin akademik niteliğinin yükseltilmesi ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayan Trakya Üniversitesi, UOLP ile Balkanlarda üniversite eğitimine yeni bir soluk getiriyor. 20202021 ÖSYM Kılavuzu’nda yer alacak, İngilizce eğitim verilen Mimarlık bölümüne kayıt olan öğrenciler, öğrenimlerinin 2 yılını Trakya Üniversitesi’nde 2 yılını ise Kuzey Makedonya’da Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde tamamlayarak, iki ülkede de geçerliliği olan diplomalarını almaya hak kazanıyor.
Balkanlarla iş birliğini yeni bir boyuta taşımaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim; sınırları belirlenmiş, durağan yapılara mahkûm edilemeyecek kadar güçlü bir olgu. Yaşamış olduğumuz son süreçle birlikte yepyeni bir dünyanın kapılarını aralarken, Trakya Üniversitesi olarak dönüşümün öncüleri arasında yer alma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sınıf ortamından dijitalleşmeye evrilen bu süreç içerisinde geleneksel eğitim anlayışlarını geliştirmemiz gerekiyor. Geleceğin eğitimine bugünden başlamak ve yükseköğretim kalitemizi sınırlarımızın dışına ulaştırmak için iş birliklerimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. Uluslararası Balkan Üniversitesi ile imzaladığımız protokollerle öğrencilerimize, Mimarlık programında, ikişer yıl karşılıklı olarak eğitim vereceğiz. Eğitimöğretim hayatlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz dört yılın sonunda her iki ülkede de geçerliliği olan çift diploma sahibi olacaklar. Balkan üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak lisans programlarına yakın zamanda diğer Balkan üniversitelerini de dahil ederek iş birliklerimizi yaygınlaştıracağız. Balkanlar söz konusuysa Trakya Üniversitesi, tüm birikim ve donanımı ile yeni adımlar atmaya hazırdır. Bu vesileyle 2+2 Mimarlık programımızın, yeni öğrencilerini heyecanla beklediğini hatırlatarak, başta Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem olmak üzere, iş birliği protokolünde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesör Uzunoğlu: “5,6 milyon kişinin işsiz kalma ihtimali oldukça yüksek”
YEREL HABERLER Profesör Uzunoğlu: “5,6 milyon kişinin işsiz kalma ...
Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi
YEREL HABERLER Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi
Trakya Üniversitesi, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını tüm üniversite öğrencilerine açtı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, kütüphane ve bilgisayar ...
Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma dağıttı 80 gün sonra dükkanlarını açtılar, ciğerli lokma dağıttılar
YEREL HABERLER Edirneli esnaf, şükür duası yaptı ciğerli lokma ...
Edirne'de esnaf şükür duası yaptı, ciğerli lokma dağıttı
YEREL HABERLER Edirne'de esnaf şükür duası yaptı, ciğerli lokma ...
Ev hanımıydı, kendi işinin patronu oldu Şimdi siparişlere yetişemiyor, 3 kişiye istihdam sağlıyor Kendi işinin patronu olan Ebru Sakin: “İnsan inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok”
YEREL HABERLER Ev hanımıydı, kendi işinin patronu oldu Şimdi ...
33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü
YEREL HABERLER 33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji ...
Sosyal mesafe kuralına uymayıp, intihar girişimini izlediler
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uymayıp, intihar girişimini ...
Keşan’da intihar girişimi Eşi ve işleri ile problemleri olan genç adam çatıya çıktı, intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Keşan’da intihar girişimi Eşi ve işleri ile ...
Dimetoka´daki tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar
YEREL HABERLER Dimetoka´daki tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı ...
Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, ...
Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların izin sevinci yarıda kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de 65 yaş üstü vatandaşların izin sevinci ...
Edirne’de dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne’de dolu yağışı etkili oldu
Edirne'de işletmeler, normalleşme sürecine hazır
YEREL HABERLER Edirne'de işletmeler, normalleşme sürecine hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X