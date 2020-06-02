Eşine şiddetten gözaltına alındı, `hırsızlık´ suçundan tutuklandı

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K.'nın (30), 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak´ta oturan F.K.´nin (29) eşi Ş.K. tarafından yüzü ve bacaklarından darp edildiği ihbarı üzerine adrese gitti. F.K.´nin şikayetçi olması üzerine polis Ş.K.´yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ş.K.´nin yapılan GBT sorgusunda, `bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-02 19:04:44<br>

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