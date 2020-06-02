Eşine şiddetten gözaltına alındı, `hırsızlık´ suçundan tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K.'nın (30), 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak´ta oturan F.K.´nin (29) eşi Ş.K. tarafından yüzü ve bacaklarından darp edildiği ihbarı üzerine adrese gitti. F.K.´nin şikayetçi olması üzerine polis Ş.K.´yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ş.K.´nin yapılan GBT sorgusunda, `bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-02 19:04:44<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.