Pakistan'da töre gereği haklarında 'ölüm' kararı verilen çift, Türkiye'ye sığındı

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da, güvenlik güçlerine yakalanıp, zorla geri gönderilen Pakistanlı Hira Lal (22) ile eşi Saced Mahliki (30) ve 6 aylık çocuklarına Türkiye sahip çıktı. Edirne'de kalan ve ihtiyaçları karşılanan çiftin, kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendileri için ölüm kararı aldığı ortaya çıktı. Uzun süredir kaçtıklarını anlatan Hira Lal, "Bizim törelerimiz var ve töreye göre ailenin istediği biriyle evlenmek zorundasın. Eğer evlenmez, başkasına kaçarsan bunun cezası ölüm. Biz de kaçarak canımızı kurtardık" dedi.<br>Pakistanlı Saced Mahliki, eşi Hira Lal ve 6 aylık çocuğu Muhammed, Edirne'den yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanıp, Türkiye'ye gönderildi. Edirne'de güvenlik güçlerine sığınan Pakistanlı çiftin yaşadıkları dram ortaya çıktı. Pakistan'da beşik kertmesi olan dayısının oğlu ile evlendirilmek istenen Hira Lal, ailesine karşı gelip, aşık olduğu komşusunun oğlu Saced Mahliki'ye kaçtı. Aile meclisinin töre gereği haklarında ölüm kararı verdiği çift, önce Afganistan'a, oradan da İran üzerinden Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'de doğan çocukları 6 aylık Muhammed ile Fransa'ya gitmek için Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen çift, Yunan askerlerine yakalandı. Yunanistan, çifti 'uluslararası hukuka aykırı olarak' Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi. Edirne'de kalan çiftin temel ihtiyaçları burada karşılanıyor. <br>'AİLEMİN İSTEDİĞİ KİŞİ İLE EVLENMEDİĞİM İÇİN ÖLÜM CEZASI ALDIK'<br>Ailesinin töreleri gereği öldürülmesi kararı aldığı Hira Lal, yaşadıklarını şöyle anlattı:<br>"Beni ailem dayımın oğlu ile nişanladı ve onunla evlendirmek istedi. Saced'i istemediler. Ben dayımın oğlu ile evlenmek istemediğimi söylediğim halde ailem beni zorla nişanladı. Bizim törelerimiz var ve töreye göre ailenin istediği kişiyle evlenmek zorundasın. Eğer evlenmez, başkasına kaçarsan bunun cezası ölüm. Biz de kaçarak canımızı kurtardık. Bizim hiçbir planımız da yoktu. Afganistan'a kaçtık ve ailem peşimize düştü. Yaklaşık 7 ay orada kaldık ve bizim orada olduğumu öğrendiler. Fransa'ya gitme kararı aldık, bunun için önce Türkiye'ye geldik. Bir süre İstanbul'da yaşadık. Yaklaşık 2 yıl İstanbul'da kaldığımız süre içinde 6 aylık olan oğlumuz Muhammed dünyaya geldi. Bize Türkiye'de çok iyi davrandılar. Ben eşimi çok sevdim ve ölümü bile göze alarak onunla kaçtım."<br>'TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORUZ'<br>Eşini çok sevdiğini söyleyen Saced Maliki ise eşinin ailesinin kendisini de ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Eşimi başkasıyla evlendireceklerdi ve onu çok sevdiğim için birlikte kaçma kararı aldık. Bizim orada töre var ve bende onu çok sevdiğim için kaçırdım. Bizi ölümle tehdit ettiler ama biz yine de kaçtık. Önce Afganistan'a gittik ve burada 7 ay kaldık. Bizi orada olduğumuzu öğrendiler oradan da kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye geldik. Çok sevdim kendisi çok güzel bir kadın ve ben ona aşığım. Artık Türkiye'de yaşamak istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-06-03 08:39:04<br>

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