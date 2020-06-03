İpsala’daki göletlerde balıklandırma çalışmaları yapıldı

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Edirne’nin İpsala ilçesinde, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen 2020 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında İpsala’da bulunan göletlerde yavru balık salınımı yaptı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Önümüzdeki sürecin, ilçemiz genelinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerimizin yanı sıra su ürünleri açısından da bereketli olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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