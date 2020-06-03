Trakya Üniversitesi’nden Balkanlarda önemli bir iş birliği daha

Ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleriyle Balkanlara birçok alanda hizmet veren Trakya Üniversitesi, akademik iş birlikleriyle de bölge yükseköğretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan ve Balkanlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Trakya Üniversitesi bölgedeki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Trakya Üniversitesi ile kardeş ülke Kosova’nın en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Hasan Priştine Devlet Üniversitesi arasında tarihi bir iş birliğine imza atıldı. Trakya Üniversitesi ve Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi arasında imzalanan “Türk Dili ve Edebiyatı” alanında 2+2 Ortak Lisans Programı anlaşması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

Türkçe’nin en nezih ve latif haliyle konuşulduğu ülkelerden biri olan Kosova’daki Hasan Priştine Devlet Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasındaki iş birliğinin, iki ülkedeki Türk Dili ve Edebiyatı çalışmalarına çok önemli katkı sağlaması bekleniyor. İş birliği kapsamında öğrenciler, 2 yıl Trakya Üniversitesi’nde 2 yıl da Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi’nde eğitim alarak iki ülkede de geçerli olan bir diploma almaya hak kazanacak. Bu sayede Kosovalı öğrenciler, eğitimlerinin iki yılını Türkiye’de tamamlayarak Türk dilini yerinde, çok daha iyi öğrenirken, Türk öğrenciler Kosova’da, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı’nı farklı bir açıdan inceleme fırsatı bulacak. Söz konusu program, iki ülke öğrencilerinin arasında güçlenecek ilişkiler sayesinde aynı zamanda bir kültür köprüsü görevi de üstlenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bu değerli iş birliğinin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Marjan Dema ile birlikte Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Jable, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve her iki üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hocalarına gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Akademik iş birlikleriyle bölgenin yükseköğretim kalitesinin daha üst noktalara taşınması için kardeş ülke Kosova’ya elimizden gelen desteği veriyoruz. Kosova, Türk dili ve edebiyatında, yüzyıllara dayanan çok köklü bir birikime sahip. Türkçe’nin en saf haliyle konuşulduğu Kosova’da, Hasan Priştine Devlet Üniversitesi ile ortak Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu program sayesinde, iki ülke arasındaki kültür köprülerinin daha da güçleneceğine ve geleceğe taşınacağına inanıyoruz. Balkanlarda yapmış olduğumuz tüm çalışmalara büyük destek veren ve bu iş birliğinin hayata geçirilmesine katkı sunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyor, programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi Hakkında

2020’de 50. Yılını kutlayan Kosova Hasan Priştine Devlet Üniversitesi, Kosova’nın en eski ve köklü üniversitesidir. Kosova’nın başkenti Priştine’de yer almaktadır. Üniversitenin, “Priştine Üniversitesi” olan adı, 1999 yılındaki Kosova Savaşı’nın ardından, “Hasan Priştine Devlet Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Çoğunlukla Arnavutça olmak üzere kimi bölümlerde Türkçe ve İngilizce eğitime de yer verilmektedir. Hasan Priştine Devlet Üniversitesinde, Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Hukuk, Filoloji, Felsefe, İktisat, Ziraat, Güzel Sanatlar, İktisat, Eğitim gibi temel fakültelerde, birçok farklı bölümde nitelikli bir eğitim verilmektedir.

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