Edirne’de caddeler doldu taştı

Korona virüs salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’e yakın vakanın görüldüğü Edirne’de aylar sonra hayat normale döndü ve caddeler doldu taştı.

Kovid19 salgınıyla mücadelede alınan birçok kısıtlama kararının kalkması ve normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte aylar sonra Edirne’de hayat normale döndü. Edirne’de hava sıcaklığının 25 dereceye yükselmesini de fırsat bilen binlerce vatandaş soluğu caddelerde aldı. Bugün izin kapsamında sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklarda caddelere akın edince Edirne aylar sonra en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Özellikle kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde insan kalabalığının fazla olmasıyla birlikte yetkililer denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, megafonla anons yaparak sosyal mesafe kuralı hakkında uyarılarda bulundu.

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