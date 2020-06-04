Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar´ın yapılması isteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar´ın yapılması isteği

DHA

Ali Can ZERAYBeyza GÜLERİdris TİFTİKÇİResul ORUÇOĞLU/EDİRNE- İSTANBUL, (DHA) EDİRNE'de 658 yıldır aralıksız düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu, daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir" dedi. Edirneliler ise savaş...

Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar´ın yapılması isteği

<br>Ali Can ZERAYBeyza GÜLERİdris TİFTİKÇİResul ORUÇOĞLU/EDİRNE- İSTANBUL, (DHA) EDİRNE'de 658 yıldır aralıksız düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu, daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir" dedi. Edirneliler ise savaş dönemlerinde dahi pehlivanların er meydanına çıktığını öne sürerek, güreşlerin düzenlenmesini talep etti.<br>Edirne'de 658 yıldır düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 659'uncusunun yapılıp, yapılmayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliğini koruyor. Geçen yıl Edirne'de Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2 bin 228 pehlivanın rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen ve binlerce kişinin büyük heyecanla izlediği güreşlerin bu yıl nasıl düzenleneceği sorusunun cevabı, İstanbul'da toplanacak komite üyelerinin alacağı karar ile belirlenecek.<br>KIRKPINAR AĞASI: BU GÜREŞLER YAPILACAK, DİYORUM<br>Kırkpınar'ın bu yıl ağalığını yapacak olan rekortmen ve altın kemerli ağası Seyfettin Selim, 658 yıldır kesintisiz düzenlenen Kırkpınar'ın bu yıl da kesintiye uğratılmadan yapılmasından yana olduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Güreşler Birliği ve Federasyon Başkanı ile görüştüklerini belirten Selim, şöyle konuştu:<br>"Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Daha bizim zamanımız var, Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu. Daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir. Ben tarihi Kırkpınar güreşinin, benim ağalık dönemimde yapılmamasını istemiyorum. Çünkü şimdi diyorlar ki Kırkpınar 1'inci Dünya Savaşı'nda yapılmamış. İlk defa duyuyorum ben, kesin bir bilgi yok bununla ilgili. Böyle bir ortamda Türkiye'de futbol oynanırken, her yer açılmışken, Kırkpınar güreşlerinin yapılmaması gibi bir durum yok, inşallah yapacağız. Bu cuma Federasyon Başkanı, Edirne ve Balıkesir belediye başkanları ile toplanıp bu kararı çıkaracağız ama ben kesinlikle yapmak taraftarıyım; yapacağız. Benim için yapılmasında bir sıkıntı yok, ben zaten Kırkpınar ağasıyım. Bu sene de ağalığı yapacağım. Hem güreş yapılsın hem ağalık ihalesi yapılsın hem seyirci bu güreşi izlesin. İnanıyorum ki Edirne Belediye Başkanı da yapılmasını istiyor, Balıkesir Belediye Başkanı da federasyon da yapılmasını istiyor. Kırkpınar, Elmalı, Kumluca ve tarihi Balıkesir güreşlerinin hepsi yapılması lazım. Ben bunların yapılmasına kesin gözüyle bakıyorum."<br>'PEHLİVAN, HOCA VE YAĞCILARINA TEST YAPTIRACAĞIZ'<br>Kırkpınar Ağası Selim, koronavirüs önlemleri olarak Kırkpınar'da pehlivanları ve yanlarında duran hocaları ile yağcılarını birkaç gün önce Kırkpınar'a alacaklarını söyledi. Selim, "Ateşlerini ölçeceğiz, sağlık kontrollerini yapacağız, test yapacağız ve hastalık yoksa 2 gün orada dışarıyla bağlantılarını keseceğiz. Seyirci noktasında ise 15 bin kişilik sahaya sosyal mesafeli olarak 15002 bin kişi alırız. Şu ana kadar güreş camiamızdan koronavirüse yakalanan da yok. Bu çok büyük bir camia, 2 bin tane güreşçimiz var. Bir tane hastalığımız yok, zaten bu pehlivanların hepsi de hastalığı yenecek güçte pehlivanlar. Çok güçlü ve sağlıklı insanlar" dedi.<br>'SAVAŞ DÖNEMLERİNDE BİLE ARA VERİLMEDİ'<br>Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan ve her yıl 1 hafta boyunca kentte binlerce turistin akın edip, ekonomik katlı sağladığı Edirne'de yaşayanlar, güreşlerin kesintiye uğramadan yapılmasını istiyor. Kentin tarihi alışveriş merkezlerinden biri olan Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin alınacak tedbirler ile gerçekleştirilmesini istiyor. Güreşlerin kent ekonomisine büyük oranda ekonomik katkı sağladığını söyleyen Sanış, "Edirne'de 600 yıldan fazla Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılıyor ve şu anda 'Covid-19' salgınında düşüş var. Biz güreşlerin alınacak önlemlerle yapılmasını istiyoruz. Güreşler yapıldığı zaman Edirne'ye 100 binden fazla katılım oluyor bu da ekonomik olarak kente girdi sağlıyor. Savaşlarda bile ara verilmeden yapılan güreşlerin bu yıl da yapılmasını istiyoruz. Ya da sadece başpehlivanların katılmasıyla Edirne esnafı olarak sembolik de olsa er meydanında güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.<br>'100 BİN KİŞİ GELİYOR'<br>Edirne Tanıtma Tava Ciğerin Kalitesini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne ekonomisine büyük katkı sağlayan güreşlerin yapılmasını istediğini belirterek, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılda ara vermeden yapılmasını istiyoruz. Güreşlerin Edirne ekonomisine katkısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 3 bin güreşçi ve yakınları, dünyanın her tarafından gelen basın mensupları ve izleyicisiyle 100 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş biz ciğerci esnafına büyük oranda ekonomik katkı sağlıyor. Edirne'ye gelenler mutlaka meşhur ciğerinden yiyor. Biz Edirneli ciğerciler olarak yapılmasını istiyoruz; çünkü Edirne, Kırkpınar Yağlı Güreşleri demek" dedi.  <br>Edirneli ciğerci Aydın Doğan da "Kırkpınar'da Edirne'ye gelen turist sayısı 100 bini aşıyor, bu da doğal olarak bizlere yansıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri otelcisinden otoparkçısına, ciğerci esnafından taksicisine kadar tüm esnafa, 1 hafta boyunca ekonomik katkı sağlıyor. Biz Edirneli olarak güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diyerek, organizasyonun kent ekonomisine katkısına değindi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Beyza GÜLER-İdris TİFTİKÇİ-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-06-04 09:39:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete geçti
YEREL HABERLER Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü İpsala, harekete ...
İpsala'da 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
YEREL HABERLER İpsala'da 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne’de caddeler doldu taştı
YEREL HABERLER Edirne’de caddeler doldu taştı
Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden başladı Botlarla ‘Nonstop’ Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden ‘umut’ yolculuğu
YEREL HABERLER Korona sonrası 'umut' geçişleri yeniden ...
Trakya Üniversitesi’nden Balkanlarda önemli bir iş birliği daha
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nden Balkanlarda önemli bir iş ...
Lale Devri'nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî
YEREL HABERLER Lale Devri'nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî
Edirne'de canlı hayvan pazarı tedbirlerle açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de canlı hayvan pazarı tedbirlerle açıldı
Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan ...
Sünnet düğünleri 1 yıl erteleniyor Kır düğününe talep patladı Düğün salonları yeni döneme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sünnet düğünleri 1 yıl erteleniyor Kır düğününe talep ...
İpsala’daki göletlerde balıklandırma çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER İpsala’daki göletlerde balıklandırma çalışmaları ...
Pakistan'da töre gereği haklarında 'ölüm' kararı verilen çift, Türkiye'ye sığındı
YEREL HABERLER Pakistan'da töre gereği haklarında 'ölüm' kararı ...
Eşine şiddetten gözaltına alındı, `hırsızlık´ suçundan tutuklandı
YEREL HABERLER Eşine şiddetten gözaltına alındı, `hırsızlık´ ...
Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin 2+2 ortak lisans programı mimarlık bölümü yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan ...
Profesör Uzunoğlu: “5,6 milyon kişinin işsiz kalma ihtimali oldukça yüksek”
YEREL HABERLER Profesör Uzunoğlu: “5,6 milyon kişinin işsiz kalma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X