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Yunan sınırında sıcak saatler Edirne Valiliği: "Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı"

İHA

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 1012 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Yunan sınırında sıcak saatler Edirne Valiliği: "Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı"

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 1012 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"04.06.2020 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 1012 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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