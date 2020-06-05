Çeltik üreticileri için ilave su temin ediliyor

Çeltik üreticileri için ilave su temin edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ülkedeki çeltik üretiminin yüzde 43.2’ni sağlayan serhad şehri Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, ‘DSİ 11.(Edirne) Bölge Müdürlüğümüzün önemli projelerinden biri olan ve tamamlandığında 521 bin 400 dekar tarım arazisinin sulanabileceği “Çakmak 1. Merhale Projesi” kapsamında yer alan MeriçErgene A2 İletim Kanalının yapımı tamamlandığını söyledi.

Genel Müdür Yıldız, “İletim kanalı, Meriç Nehri yakınında bulunan MeriçErgene P1 Pompa İstasyonundan başlayarak Ergene Nehri’ne kadar uzanmakta olup, toplam uzunluğu 12.007,17 metredir. Bu kanalın ana amacı “Çakmak Barajı Sulaması” içerisinde Pehlivanköy ve Kurtbey Kanalı olarak adlandırılan bölümlere suyun iletimini sağlamak, diğer bir görevi de bu aşamada Meriç Nehrinden Ergeneye su iletmektir. Böylece “Çakmak Barajı ve Sulaması” tamamen faaliyete geçene kadar, P1 Pompa İstasyonu aracılığıyla Meriç’ten alınan suyun, A2 İletim Kanalı ile Ergene’ye aktarılması sağlanacaktır. MeriçErgene P1 Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri’nden alınan su Ergene Nehri’ne iletilmekte ve kanal üzerinde bulunan prizlerden de yaklaşık olarak 900 da tarım arazisi sulanabilmektedir. Kanalın su taşıma kapasitesi 32,30 m3/s’dir. Söz konusu kanala Meriç Nehri’nden su basan MeriçErgene P1 Pompa İstasyonunun imalatları tamamlanmış olup, pompa testleri yapılmış ve Ergene Nehri’ne temiz su basılması sağlanmıştır” dedi.

Tekirdağ Ergene Derin Deşarj A.Ş. yükleniminde yapımı devam eden “Derin Deşarj Ünitesi” ile Çorlu ve Çerkezköy’den geçerek gelen Ergene Nehrinin suları arıtıldıktan sonra Marmara Denizine iletileceği için Ergene Nehri’nin Uzunköprü civarında yaz aylarında debisi düşeceğinden Uzunköprülü çeltik üreticilerinin talebi doğrultusunda, A2 İletim Kanalı üzerinde yer alan 2x3000 lik 4 adet sifon geçişi ile 12 km lik kanalın temizliği idari imkânlarla ivedilikle bitirilerek kanala su basılarak kullanılmaya başlanılacağı ifade edildi.

Faydaya dönüşmesi için de “Çakmak Barajı Sulaması” Sulama Kooperatifine devir çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, “Çakmak 1. Merhale Projesi” tamamlanıncaya kadar A2 İletim Kanalı vasıtası ile Ergene nehrine su aktarımı yapılarak Ergene Nehri etrafında çeltik ekimi yapılan yaklaşık 20 bin dekar taban arazilerinin sulanması sağlanacağı açıklandı.

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