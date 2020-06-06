Silahla havaya ateş açan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, silahla havaya ateş açan R.D., polis tarafından yakalandı. Yakalandığı evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirilen R.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.<br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan R.D.'nin, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşadığını belirledi. Şüphelinin evine mahkeme kararıyla operasyon yapıldı. Operasyonda R.D.'nin kullandığı silah bulunamazken, evde 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, R.D. ile beraberinde bulunan G.D. ve ev sahibi T.D.'yi gözaltına aldı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve T.D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.D. ise çıkarıldığı mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-06 16:46:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.