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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahiline tatilci göçü, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından başladı. Korona virüs süreci boyunca evlerinde bunalan vatandaşlar Saros'un sahil şeridine kaçmaya başladı.

Evlerinde kalmaktan sıkılıp, Saros'a geldiler

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahiline tatilci göçü, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından başladı. Korona virüs süreci boyunca evlerinde bunalan vatandaşlar Saros'un sahil şeridine kaçmaya başladı.
Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde çeşitli kararlar uygulanmaya başlamış, süreç boyunca vatandaşlar salgından izole olmak için evlerinde kalarak korunmaya çalışmışlardı. Yeni normal sürece geçilmesi ve ardından şehirler arası seyahat kısıtlamasının da kalkmasının ardından, yaz mevsiminin de gelmesi ile birlikte vatandaşlar sahillere gelmeye başladı.
Saros'ta henüz yaz turizmi sezonu başlamasa da, gerek evlerine tadilat yapmak için gelen konut sahipleri ve gerekse bir haftalığına da olsa kapalı kaldıkları evlerinin dışına çıkıp Erikli sahiline istikametlerini çeviren vatandaşlar, soluğu buralarda aldı.
Uzun bir süre evlerinde kaldıkları için artık sıkça duydukları Erikli'ye gelen vatandaşlar, "Henüz sezon tam olarak açılmadı ama geldik. Çünkü İstanbul'da çok kapalı kaldık biz. Kilo aldık ve çocuklar da çok sıkıldı. Fırsatı değerlendirip geldik" derken, bazı vatandaşlar ise, "Plakalara bakarsanız genelde 34 çoğunluğu, herkes virüsten kaçıyor. İstanbul'daki iki günlük sokağa çıkma yasağı da kalkınca herkes buraya aktı" şeklinde konuştu.
Bunun yanında sahile virüs tehdidinden kaçarak gelen ancak burada tedbirleri gevşetip, sosyal alanlarda maske takılmadığını belirten bir vatandaş ise, "Sanki virüs buraya hiç gelmemiş gibi davranıyor herkes, maske takan insan çok az ya da hiç yok. Burada insanlar kendilerini daha rahat hissediyorlar anladığım kadarıyla" diyerek yaşanılan duruma tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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