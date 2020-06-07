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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erikli'de emlak sezonu başladı

İHA

Korona virüs süreci boyunca uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbul ve büyük şehirlerdeki vatandaşların yazlık bölgelere gelmesiyle Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli'de sezon yavaş yavaş başladı.

Erikli'de emlak sezonu başladı

Korona virüs süreci boyunca uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbul ve büyük şehirlerdeki vatandaşların yazlık bölgelere gelmesiyle Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli'de sezon yavaş yavaş başladı.
İlk etapta İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki ev sahibi vatandaşların sahillere geldiğini belirten emlakçı Gökhan Çevikel yaptığı açıklamada, "İstanbul'da korona virüs süreci boyunca sıkıntı yaşayan mal sahipleri, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından, sahil bölgelerine akmaya başladılar ama kiracılar henüz yok. Bizim sezonumuz Temmuz'un ilk haftasında başlıyor, Haziran ayında daha çok tadilat ve temizliğe geliniyor" diyerek, yoğunluğun 20 Haziran'a doğru açılacağını belirtti.
İlk kiralamaların kapasitenin yüzde 50'si ile açılacağını öngördüklerini belirten Çevikel, "Geçen yılki atmosferi yaşayamayacağız. Yoğunluk bu sene 15 Ağustos'a kadar olur. Çünkü özel okullar bu tarihte açılacak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar da 1 Eylül'de eğitime başlayacak. Bu sebepten kısa bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Fiyatların ise 2 yıldan bu yana aynı seviyede seyrettiğini belirten Çevikel, "Bilindiği gibi 150 TL'den başlıyor gecelik fiyatlar, ev şartlarına göre de yukarı doğru çıkıyor. Sadece festival dönemlerinde değişimler oluyor. Onun dışında bu sene fiyatlarda herhangi bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Diğer emlakçı arkadaşlar ve mal sahipleri de fiyatlarını rutin tutacaklardır" dedi.
Bunun yanında Keşan Belediyesi tarafından başlatılan 'Sertifikalı Kiralık Ev Sistemi' ile birlikte gerekli şartları sağlayan sahillerde bulunan kiralık evlerin, gelecek yıllarda bölge turizmini belirli standartlara çekeceklerini de aktaran Çevikel, şöyle konuştu:
"Her şeyin para olmadığını biliyoruz, kaliteyi de artırmaya çalışıyoruz. Küflü yataklı ya da tüplü televizyonlu, nevresimi çarşafı ve çatalı kaşığı olmayan evleri artık vatandaşlara vermeyiz. İnsanların her zaman parayı değil, biraz da hizmeti düşünmeleri gerekiyor. Bu konuda denetim ve yaptırımlar da olacaktır. Hıfzıssıhha Kurulundan gelen görevlilerin yaptıkları incelemeler sonrasında sertifika şartlarına uyulmadığının belirlendiği takdirde, mevzu bahis kiralanan evlerin mühürleme yetkisine sahipler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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