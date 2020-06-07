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Edirne'de, 65 yaş ve üstüne 9/8'lik ezgilerle moral konseri

DHA

Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün 5'inci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekiler için Edirne'de Belediye Bandosu, parkta konser verdi. Uzun süre sonra canlı müzik dinlemenin mutluluğunu yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler, 9/8'lik ezgilerle sosyal mesafe kuralına uyarak, dans etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzerindekiler için kent merkezindeki Polis Parkı'nda konser verildi. Edirne Belediye Bandosu'nun konserinde hem nostaljik hem de Trakya yöresine özgü...

Edirne'de, 65 yaş ve üstüne 9/8'lik ezgilerle moral konseri

<br>Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün 5'inci kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekiler için Edirne'de Belediye Bandosu, parkta konser verdi. Uzun süre sonra canlı müzik dinlemenin mutluluğunu yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler, 9/8'lik ezgilerle sosyal mesafe kuralına uyarak, dans etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzerindekiler için kent merkezindeki Polis Parkı'nda konser verildi. Edirne Belediye Bandosu'nun konserinde hem nostaljik hem de Trakya yöresine özgü 9/8'lik parçalar çalındı. 65 yaş ve üstü kişiler, uzun süre sonra canlı müzik dinlemenin keyfini yaşarken, mutluluklarını dans ederek, gösterdi.<br>Sokağa çıkma izninde 65 yaş ve üstü kişilere moral vermek için konser etkinliği düzenlediklerini belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak burada bandomuzla beraber müzik ziyafeti veriyoruz. Aynı zamanda maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Müzikle bir destek ve moral verelim istedik. Neden müzikle 9/8'likle moral veriyoruz? İmmün sisteminin dayanıklı olması için bazı donelere ihtiyaç var. Beslenme, temiz hava ve en önemlilerden biri de moral. İşte bu immün sistemini yükseltip moral vermek için de 65 yaş üstü sokağa çıktığı zaman onlara 9/8'lik ritimlerimizle destek veriyoruz. Yani biz inanıyoruz ki moral olarak da yüksek olan insanlar bu virüsü yenebilirler. Biz buna çok inanıyoruz" diye konuştu. <br>Ailesiyle müzik dinlemek için parka gelen Aynur Özdemir (68), "Uzun süre sonra sokağa çıktık ve burada konser olduğunu gördük. Müzikle buluşmak çok güzeldi. Mutluyuz, huzurluyuz. Umarız bunun devamı gelir" dedi.<br>Ali Yetiş (68) ise "Yaklaşık 60 gündür evdeydim, çıkmıyordum. Bugün burada müzikle karşılaştık. İnanılmaz mutlu olduk. Ben de kendimi tutamadım oynadım, müziklere eşlik ettim. Umarız devam gelir" diye konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU<br>2020-06-07 15:51:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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