Evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 34 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, toplam 34 bin 980 TL ceza verildi. <br>Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak üzerindeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 11 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde bulunan iskambil kağıtları ile 500 liraya el konuldu.<br>11 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 34 bin 980 TL ceza kesildi. Ev sahibi Ü.K. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.<br>Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-08 15:29:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.