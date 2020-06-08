Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor (2)

<br>GÖZALTINA ALINDI<br>Keşan ilçesinde kadınların gizlice fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Adı açıklamayan şüpheli, polis tarafından kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-08 18:31:53<br>
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