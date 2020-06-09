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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı, Trakya Üniversitesi’nde yapıldı

İHA

Kısa süre sonra ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde, Sınav Koordinasyon Kurulu, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde toplanarak, hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı, Trakya Üniversitesi’nde yapıldı

Kısa süre sonra ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde, Sınav Koordinasyon Kurulu, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde toplanarak, hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Alpaslan Doğan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ÖSYM Edirne İli Merkezi Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, İl Nüfus Müdürü Fatma Akyol, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Belediye Başkanı temsilcisi Mustafa Zogo ile Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ÖSYM Edirne İli Merkezi Sınav Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı katıldı.
Toplantıda, sınavların kuralına uygun ve güven içerisinde yapılabilmesi için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrada yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca sınava girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için, Covid19 salgınına yönelik alınacak önlemler de konuşuldu.
Bu kapsamda;
Sınav binalarının sınav gününden önce detaylı temizliğinin yapılacağı,
Sınav salonlarında sıraların arasının mümkün olduğunca eşit bir şekilde açılacağı,
Sınav binasının bahçesine görevli ve adaylardan başka kimsenin alınmayacağı,
Sınav sabahı görevlilere ve adaylara dezenfektan, maske, eldiven (sadece görevliler için) ve dezenfektan mendilinin ÖSYM tarafından dağıtılacağı,
Adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kurallarına uyulacağı,
Belediyenin ve Emniyet Müdürlüğü’nün sınav sabahı aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz olarak zamanında ulaşması için gerekli tedbirleri alacağı ifade edildi.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ÖSYM Edirne İli Merkezi Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Şehrimizin paydaşları ile bir araya gelerek adayların sınava sağlıklı, güvenli ve rahat bir şekilde girmeleri için özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl, Covid19 salgını nedeniyle sınav koordinasyonu çok daha önemli bir hale geldi. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı ile başlangıcından bitişine kadar sınavın tüm aşamaları ile ilgili yapılacak çalışmalarımızı belirledik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sınavlarını gerçekleştirmeleri için ÖSYM İl Koordinatörlüğü olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda da hatırlatmada bulunarak, adayların mağdur olmamaları için özellikle sınav binası giriş saatlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Öncelikle adaylar, istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü yanında bulundurmak durumunda. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktıları ile nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, KKTC kimlik kartı veya mavi/pembe kartı yanlarında bulundurmak zorunda. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunlu. Sınav giriş belgelerinde yazılı olan sınav salonuna ve sınav binasına girme saatlerine dikkat edilmesi son derece önemli. Ayrıca adayların sınav salonuna alınması yasaklı olan eşyalar hakkında da dikkatli olmaları gerekiyor.” diyerek sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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