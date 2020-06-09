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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakınları fenalık geçirdi Korona virüsü bahane etti, kelepçeli ev hapsi istedi

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatı, korona virüs salgını nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliyesini isterken, gencin yakınları fenalık geçirdi.

Yakınları fenalık geçirdi Korona virüsü bahane etti, kelepçeli ev hapsi istedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatı, korona virüs salgını nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliyesini isterken, gencin yakınları fenalık geçirdi.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü celsesi bugün saat 14.00’da başladı. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı.
Duruşmaya Yıldır'ın annesi, babası, ablaları ve Avukat Merve Uçanok katıldı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmada tutuklu sanık Tarhan’ın avukatı korona virüs nedeniyle müvekkilinin ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Tarhan’ın ev hapsi talebini red ederek tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Duruşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, Korona virüs salgını nedeniyle sanıkların salıverilmelerinin talep edildiğini belirterek “Değil Covid 19 dünyanın sonu gelse bu sanıklar bu çocuklara yaşattıklarının bedelini en ağır şekilde dünyadan ayrılmayacak. Çocuklarımızın sesi olmak istiyoruz. Bunun için her türlü adalet savaşı vermekten kaçınmayacağız” açıklamasında bulundu.
Duruşmanın sonunda Yıldır’ın yakınları fenalık geçirdi. Fenalık geçiren aileye adliyede bekleyen 112 ekipleri tarafından müdahale yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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