Keşan'da, 'arabada sinema' etkinliği

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için belediye tarafından 'arabada sinema' etkinliği düzenledi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan `Bayi toplantısı´ filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi.<br>Keşan Belediyesi tarafından 10 Haziran Dünya Sinemalar Günü kapsamında Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde 'arabada sinema' etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan `Bayi toplantısı´ filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi. Keşan Belediyesi´nce filmi izlemeye gelenlere günün anısına özel hazırlanan sinema bileti verilerek, dondurma ikram edildi.<br>Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, normalleşme süreci kapsamında 'arabada sinema' etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Keşan´da bir ilki yaşatıyoruz. Koronavirüs tedbirlerini de alarak vatandaşlarımıza `arabada sinema´ etkinliği düzenledik. Yaklaşık 200 arabalık bir aktivite hazırladık. Tüm vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-10 22:40:32<br>
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