(Özel) Kapıkule ‘gurbetçi’ sezonuna hazır Günlük 500 araçla gelmeye başladılar, Temmuz’da ‘akın akın gelecekler’

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük kara sınır Kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, gurbetçi sezonuna hazır. Covid 19 pandemisi ile ilgili her türlü tedbirin alındığı Kapıkule’de, Türk işçilerin gelişleri günlük 500 araç ortalaması ile başladı. Temmuz 2020 itibariyle ise geliş sayılarının rekor düzeye ulaşması bekleniyor.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçilerin ‘sıla’ yolculukları başladı. ‘Vatan’ hasreti ile valizlerini hazırlayan ve kontak çeviren gurbetçiler, Kapıkule’ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtikleri ülkeler ve sınır kapılarında Covid 19 pandemisi ile ilgili neredeyse hiçbir işlemle karşılaşmadıklarını söyleyen Türk işçiler, Türkiye’ye giriş yaparken Kapıkule’de alınan tedbirlerin özel ve doğru uygulamalar olduğunu belirtiyor.

Günlük yaklaşık 400500 araç sayısı ile şu an Kapıkule sezonun en sakin günlerini yaşasa da Temmuz 2020 itibariyle, bu sayıların rekor seviyelere yükselmesi bekleniyor.



Tüm sınır kapıları sezona hazır

Gümrük yetkilileri, Covid 19 pandemisi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı tüm tedbirlerin Kapıkule’de en üst seviyede ve titizlikle uygulandığını belirterek, sezona her manada hazır olduklarını belirtti. Tam kapasite ve 7/24 esası ile mesailerinin devam ettiğini dile getiren yetkililer, olası bir yoğun gelişe Kapıkule başta olmak üzere diğer tüm sınır kapılarında da hazır olduklarını dile getirdi.

