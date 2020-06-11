Trakya Üniversitesi’nde lisansüstü sınavlar dijital ortamda devam ediyor

Covid19 salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, çalışmalarını elektronik ortama taşıyan Trakya Üniversitesi’nde, lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmalarını online olarak sürdürülüyor.

Lisansüstü eğitime ilişkin sınavları, 20192020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere dijital ortama taşıyan Trakya Üniversitesi, ilk olarak 4 Haziran tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirdiği uzaktan sınav uygulamalarını, “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşuluyla senkron olarak düzenlemeye devam ediyor.

Teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılarak uzaktan eğitim altyapısı ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde hayata geçirilen uygulama ile Covid19 salgını sürecinde, lisansüstü sınav ve uygulamalar, uzaktan yapılmaya devam edilecek.

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