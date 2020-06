Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin ilk ziyaretçileri turist rehberleri oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 ile mücadele kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle 19 Mart 2020 tarihinde ziyarete kapatılan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden kapılarını açtı.

2004 yılında dünyanın en prestijli müzecilik ödüllerinden biri olan ve Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Müze Ödülü’nü kazanan ve Trakya Üniversitesi bünyesinde Edirne turizmine hizmet eden Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, üç aylık dönemin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle yeniden ziyarete açıldı. Edirne’nin en çok turist çeken noktalarından biri olan müzenin ilk ziyaretçileri, bakanlığa bağlı profesyonel turist rehberleri oldu. İstanbul Rehberler Odası’na bağlı olarak çalışan Dilek Torun, Gülcan Ayaz ve Şaban Ayaz isimli turist rehberleri, üniversite ve müze yönetiminin davetlisi olarak Edirne’de ikamet eden turist rehberlerini temsilen müzeyi ziyaret etti. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda birtakım önlemlerin uygulandığı müzede ateşleri ölçüldükten sonra müzeye giren turist rehberleri daha sonra Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı ile birlikte müzeyi gezdi.

Müze Müdürü Hakan Akıncı, yaklaşık üç ay süren ayrılık sürecinin ardından müzenin kapılarını tekrar ziyaretçilere açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Edirne’de en çok ziyaret edilen noktaların başında geliyor. Her yıl on binlerce turisti müzemizde ağırlıyoruz. Edirne’de görev yapan profesyonel turist rehberlerimiz de hem Edirne turizmi hem de müze için çok önemli bir görev üstleniyor. Bizler de bu kapsamda Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun önerisiyle, Edirne’de görev yapan turist rehberlerini temsilen 3 rehber arkadaşımızı bugün müzemizde misafir ettik. Kendileri aslında buraya hiç yabancı değil ancak biz hem müzemizin açıldığını duyurmak hem de bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür etmek istedik. İnanıyorum ki hem müzemiz hem de Edirne’miz bölge ve ülke turizminden hak ettiği payı almaya devam edecek. Bünyesinde barındırmış olduğu tarihi, kültürel ve turistik eserlerle bir dünya kenti olan Edirne, turizmde çok hızlı bir şekilde eski, hareketli günlerine kavuşacak. Bu vesileyle, müzemizin her türlü sağlık önlemini alarak kapılarını açtığını bir defa belirtmek istiyorum” dedi.

Profesyonel turist rehberi Dilek Torun da külliyenin yeniden ziyarete açılmasının tüm turizm paydaşlarına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bizler normalleşme sürecinden umutluyuz. İnanıyoruz ki turizm camiasını güzel günler bekliyor. Bu kapsamda Edirne’yi daha önce hiç görmemiş olan ya da görüp de özleyen herkesi Edirne’ye davet ediyoruz” dedi. Torun ayrıca göstermiş oldukları nezaketten ötürü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı ve Müze Müdürü Öğr. Gör. Hakan Akıncı’ya teşekkürlerini iletti.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Müze Müdürü Hakan Akıncı eşliğinde müzeyi ziyaret eden turist rehberlerine daha sonra günün anısında hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.