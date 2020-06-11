Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntülendi

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesi İbrice Limanı'nda dalış yapan dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası görüntüledi.<br>Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten 2 yıldızlı dalış eğitmeni Serdar Savaşal, liman önlerindeki eğitim dalışı sırasında caretta caretta cinsi bir deniz kaplumbağasını görüntüledi. Yaşlı olduğu değerlendirilen ve kabuğu yosunlarla kaplanmış 70 santimetre boyundaki caretta caretta ile karşılaştıklarını belirten Savaşal, bu tür deniz kaplumbağalarının Saros Körfezi'nde nadiren görüldüğünü kaydetti. Serdar Savaşal, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yaklaşık 1 saat dalgıçlara yakın bir bölgede yüzdüğünü daha sonra ise açıklara giderek, gözden kaybolduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-11 15:10:47<br>

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