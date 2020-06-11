Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (2)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SERBEST BIRAKILDILAR<br>Edirne'nin Keşan ilçesinde, kalp yetmezliği ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren'i dövdükleri iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ev sahipleri A.O.K., R.Y. ve T.Ü., sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-11 15:59:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.