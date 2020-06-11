Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli Sercan, yardım bekliyor (3)

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<br>KAYMAKAMLIK PANSİYONA YERLEŞTİRDİ<br>Edirne'nin Keşan ilçesinde, evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından, çıkan tartışmada sopalarla dövülen ve kalp yetmezliği ile epilepsi hastalığı olan zihinsel engelli Sercan Dağdeviren için Keşan Kaymakamlığı harekete geçti. Dağdeviren, Keşan Kaymakamı Nuri Özder'in talimatıyla Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkililerince evinden alınarak, geçici olarak pansiyona yerleştirildi. Dağdeviren'in, Keşan'daki bir bakım merkezine alınması için de işlemlere başlandığı bildirildi. Dağdeviren, kendisine yardımcı olan Keşan Kaymakamı Özder'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-11 18:58:27<br>

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