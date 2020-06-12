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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanlığı’ndan Trakya Üniversitesi’ne teşekkür

İHA

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Trakya Üniversitesi'ne, korona virüsle mücadele kapsamında kendilerine verdiği destekler nedeniyle bir teşekkür belgesi gönderdi.

Adalet Bakanlığı’ndan Trakya Üniversitesi’ne teşekkür

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Trakya Üniversitesi’ne, korona virüsle mücadele kapsamında kendilerine verdiği destekler nedeniyle bir teşekkür belgesi gönderdi.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu İşyurtları Daire Başkanlığı, Trakya Üniversitesi’ne bir teşekkür belgesi göndererek, bünyesindeki Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TÜTAGEM), Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu’na verdiği destekler için teşekkür etti.
Teşekkür belgesi, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak tarafından, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş’a takdim edilirken, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hâkim Murat Atan imzasıyla gönderilen yazıda, “İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Edime Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce korona virüsle mücadele için üretilen ürünlerin standart ve kalite kontrollerini yapan Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin göstermiş olduğu takdire şayan katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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