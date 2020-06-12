Trakya Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi'ne girmeye hak kazandı

Trakya Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek (YEVDES) Projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen ArGe projelerine yönelik teknik destek alma hakkı elde etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Avrupa Birliği finansmanıyla, üniversite ve belediyelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje için başvuruların değerlendirmesi tamamlandı.

YEVDES kapsamında, 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere toplam 207 kurum değerlendirilirken, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı da değerlendirmeye dahil oldu. Proje Değerlendirme Komitesi’nce yapılan puanlama sonucunda Trakya Üniversitesi, asil listeye seçilen 12 üniversiteden biri olarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semiha Öztuna liderliğinde, Doç. Dr. Doğan Eryener, Dr. Öğr. Üyesi Birsen Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Berrin Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Hacer Akhan, Arş. Gör. Dr. Kemalettin Büyükakın ve Arş. Gör. Kadir Aydın’dan oluşan Trakya Üniversitesi ekibi, “YEVDES Dördüncü Bileşeni” kapsamında, uzman desteğini hak eden 12 araştırma grubu arasında yer almaya hak kazandı.

Üniversitenin kurumsal kapasitesi ve geçmiş proje deneyimi, proje koordinatörü ya da takım lideri ile ilgili bilgiler, araştırma grubunun diğer üyeleri ile ilgili bilgiler, ulusal ArGe öncelikleri ve stratejileri bağlamında önerilen projenin sağlayacağı öngörülen faydalar ve araştırma gruplarının proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin planları gibi önemli faktörlerin dikkate alındığı değerlendirme sonucunda, uzman desteğini hak eden Prof. Dr. Semiha Öztuna liderliğindeki Trakya Üniversitesi ekibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Kısa süre önce sonuçlanan destek projesine göre toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak, 6 araştırma grubuna ise yurt dışı çalışma ziyaretlerine katılarak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı sunulacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye’de ve dünyada enerji sektörü açısından önemli gelişmelerin yaşandığını, ülkemizin milli enerji vizyonu ile ilgili politikaların başarıya ulaşması için Trakya Üniversitesi olarak canla başla çalıştıklarını ifade ederek, “Günümüz dünyasında enerjinin doğru kullanılmasının bir ihtiyaç olduğu ortada. 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'na göre dünya genelinde enerji tüketimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış göstererek 13,8 milyar ton petrol eşdeğerine ulaştı. Bu rapor gelecek nesiller için enerji ihtiyacının ve bilinçli tüketimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Enerji tüketimini doğru ve verimli bir şekilde sürdürebilmek, ülkesel anlamda kalkınmanın da önemli bir bileşeni. Bu kapsamda bizler de önceliğimizi enerji tasarrufuna, enerjiyi doğru, verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya yöneltiyoruz. Ülkemizin enerji politikalarına uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da yoğun bir şekilde desteklemek ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu minvalde Edirne ve Trakya bölgemize, ulusal anlamda ülkemize ve küresel anlamda da tüm dünyaya fayda getirecek enerji çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. YEVDES projesi kapsamında destek alacak üniversiteler arasına girebilmek de, bu noktada kritik bir önem taşıyor. Üniversitemize böyle bir desteği, başarıyı getiren, Prof. Dr. Semiha Öztuna Hocamız başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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