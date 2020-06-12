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Keşan'da kadınların fotoğraflarının gizlice çekilmesi soruşturmasına baro da müdahil oldu

DHA

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M. hakkında yürütülen soruşturma dosyasına Edirne Barosu da müdahil oldu. Edirne Barosu yöneticileri, avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımıyla Keşan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Keşan'da F.M., iddiaya göre çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından...

Keşan'da kadınların fotoğraflarının gizlice çekilmesi soruşturmasına baro da müdahil oldu

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M. hakkında yürütülen soruşturma dosyasına Edirne Barosu da müdahil oldu. Edirne Barosu yöneticileri, avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımıyla Keşan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.<br>Keşan'da F.M., iddiaya göre çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını gören kadınlar, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, olayın şüphelisi F.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, F.M.'nin cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderdi. F.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>F.M. hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu'ndan yürütülen soruşturma dosyasına, Edirne Barosu da müdahil oldu. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı ve Keşan Temsilcisi Avukat Aylin Arıkan, Edirne Barosu Kadın ve Aile Hakları Başkanı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımıyla Keşan Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.<br>'KADININ SAYGINLIĞINI KORUMAK BİR İNSANLIK VAZİFESİDİR'<br>Avukat Aylin Arıkan, kadına verilen değerin her şeyin ötesinde insan haklarının bir gereği olduğunu belirterek, "Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. Gittikçe hassaslaşan toplum dengelerinde bilhassa kadının yerini güçlendirmek, onu maruz bırakıldığı her türlü zorbalıktan korumak, hak arama mücadelesinde destek olmak bizim için hayati derecede mühim ve tartışmaya kapalıdır. Kadına, çocuklara yönelik her türlü şiddet, devamlılık gösteren fiziksel, duygusal şiddet, cinsel istismar, cinsel kimliğe yönelik saldırgan tutum ve yorumlar, siber zorbalık ve her nevi mağduriyetin henüz yaşanmadan önlenmesi için toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır" dedi.<br>'KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ EYLEM VE ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ'<br>Yaşanan bu elim olayda mağdur olan kadınların yalnız olmadığını ifade eden Avukat Arıkan, "Bu tür menfur olaylar biz kadınları korkutup sindirmeyecek, aksine daha da çok bir araya getirecektir. Şunun üstüne basarak söylemek isteriz ki, Keşanlı kadınlar geçmişte ve bugün de olduğu gibi her zaman yan yana ve kol kola olacaktır. Bugün buraya kadın dayanışmasını göstermek ve mağdur olan kadınlarımızın yanlarında olduklarını belirtmek için geldik. Hep birlikte kadına yönelik her türlü eylem ve şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.<br>'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'<br>Edirne Barosu Kadın ve Aile Hakları Başkanı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey de yaşanan olayda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini kaydederek, "Özel hayat alanının gizliliği, kişilik haklarının en önemli unsurlarındandır. Türk Ceza Kanunu madde 136, 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü ile özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde cezai yaptırım maddesi koymuştur. Yaşanan olayda bahsi geçen kadınlarımızın görüntülerini hukuka aykırı şekilde elde eden şüpheli için açılan soruşturma dosyasına Edirne Barosu olarak müdahil olup, soruşturma ve kavuşturma evrelerinde davanın takipçisi olacağımızı duyururuz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-12 12:31:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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