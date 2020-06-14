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Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

DHA

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç (60), teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntüledi. Yunus Saç, "Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi. Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için...

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

<br>Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç (60), teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntüledi. Yunus Saç, "Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.<br>Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre derilikte balık tutuğu sırada teknenin yanına pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç, cep telefonunuyla tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.<br>'TEKNE ETRAFINDA DOLANIP, BALIKLARI YEDİ'<br>Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakından köpek balığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.<br>'BU KADAR YAKINDA GÖRÜLMEZ'<br>Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-06-14 10:50:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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