Edirne'de 'çocuklara fuhuş yaptırmak'tan 2 kişi tutuklandı

<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan haklarında toplam 71 yıl 6 ay hapis cezası olan ve polis operasyonunda yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı. <br>Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,' çocukları fuhşa teşvik etmek, aracılık ettirmek ve fuhuş yaptırmak'tan hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. ile 33 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-06-15 16:25:49<br>
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