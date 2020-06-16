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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesi’nden evlere gelen kütüphane

İHA

Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi, dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle evlerde kaldığımız günlerde önemli bir projeye imza atmıştı. "Evde Kal Kitap Oku! Kitabınızı Ayağınıza Getirelim" sloganıyla başlatılan ve Millet Kıraathanesi'nin envanterinde kayıtlı kitapların yaş sınırı olmadan herkese ulaştırıldığı proje kapsamında, 122 kitap okuyucuların adreslerine teslim edildi.

Trakya Üniversitesi’nden evlere gelen kütüphane

Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi, dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle evlerde kaldığımız günlerde önemli bir projeye imza atmıştı. “Evde Kal Kitap Oku! Kitabınızı Ayağınıza Getirelim” sloganıyla başlatılan ve Millet Kıraathanesi’nin envanterinde kayıtlı kitapların yaş sınırı olmadan herkese ulaştırıldığı proje kapsamında, 122 kitap okuyucuların adreslerine teslim edildi.
Edirne’nin önemli kültür merkezlerinden biri olan ve her gün yüzlerce kitapseveri ağırlayan Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi, Covid19 önlemleri kapsamında ziyaretçi kabulünü durdurmuştu. Evde geçirilen sürecin kitapla değerlendirilmesi ve okuyucu ile kitapların bağının kopmaması için önemli bir proje gerçekleştiren Millet Kıraathanesi, kitaplarını okuyucularının evlerine kadar ulaştırma kararı aldı.
Millet Kıraathanesi’nin web sitesinde yer alan form aracılığıyla talep edilen kitaplar, özel cihazlarda dezenfekte edilip hijyenik bir şekilde paketlenerek özel kıyafetli çalışanlar tarafından adreslere teslim ediliyordu. Millet Kıraathanesi’nde yer alan, her yaş grubuna hitap eden felsefe, psikoloji, sanat, edebiyat, dinî, çocuk kitapları gibi birçok farklı kategorideki 122 eser, okuyucusuyla buluştu.
Edirne’nin kültür hayatının kesintiye uğramaması için böyle bir projeyi hayata geçiren İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin ile Millet Kıraathanesi çalışanlarına teşekkür eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Millet Kıraathanemiz, açıldığı günden bugüne Edirne’de önemli bir boşluğu doldurdu. Çalışma ortamı ve ev sahipliği yaptığı etkinliklerle şehrimizin önemli buluşma noktalarından biri oldu. Şehir ve üniversitenin bir araya geldiği, insanların çaylarını yudumlarken kitap okuduğu, huzur dolu Kıraathanemiz; salgın kapsamında alınan tedbirler neticesinde bir müddet ziyaretçilerine kapılarını kapatmıştı. Bu proje ile hep okumak istediğimiz ama zaman bulup okuyamadığımız kitapları, dezenfekte ederek özel kıyafetli çalışanlarımızla talep eden okuyucularımızın evlerine kadar ulaştırdık. Yeni normal hayatımıza döndüğümüz bugünlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak Kıraathanemizin kapısını tekrar okuyucularımıza açtığımızı da buradan müjdelemek istiyorum” dedi.
Kütüphaneci Çağdaş Bavkır’a, projeye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, normalleşme süreçleri ile tekrar kapılarını açan Millet Kıraathanesi’nin; 6 bin 500 kitabı ve ikramları ile ziyaretçilerini ağırlamayı beklediğini belirtti.

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