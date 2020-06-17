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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunan askerleri, dövüp, aç bıraktığı kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderdi

DHA

Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)YUNAN askerleri tarafından yakalandıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, 5 gün boyunca aç-susuz bırakıldıklarını ve dövüldüklerini anlattı. Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla, Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalandı. Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı. Ardından da kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Polis ekipleri tarafından gece...

Yunan askerleri, dövüp, aç bıraktığı kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderdi

<br>Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)YUNAN askerleri tarafından yakalandıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderilen Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, 5 gün boyunca aç-susuz bırakıldıklarını ve dövüldüklerini anlattı.<br>Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla, Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalandı. Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı. Ardından da kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.<br>Polis ekipleri tarafından gece yarısı Edirne'nin Sarıbayır mevkisinde çıplak ayakla bitkin halde yürürken bulunan kaçak göçmenler, su ve yiyecek verildikten sonra hastaneye götürüldü.<br>'DÖVÜP BOTLARA BİNDİRDİLER'<br>Burada tedavi edilen kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Ahmet Muhammedi(20), "Yunan askerleri bizi dövdü. Bize beş gün boyunca su ve yiyecek vermediler" dedi.<br>Hamza Nikzar da "Beş gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Yunan askerleri bizi önce dövdü. Sonra da botlara bindirip, bizi nehre attılar. Ameliyatlı olduğumu söylememe rağmen kötü muamele gördüm. İşkence yaptılar, paralarımızı, her şeyimizi aldılar" diye konuştu. <br>Kaçak göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU<br>2020-06-17 14:24:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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