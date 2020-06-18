Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın 'Yabancı dil öğrenme ve öğretim yöntemleri' adlı kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Asutay'ın dil öğrenimi ve öğretimi üzerine geçmişten günümüze uygulanan ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim kavramıyla dil öğrenme ve öğretim yöntem ve tekniklerini ana hatlarıyla ele alan 'Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri' kitabı, Paradigma Akademi Yayınevi tarafından yayımlandı.

'Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri' kitabında, iletişim biçimi ve insan varlığının en önemli özelliklerinden olan ve öğrenim ile öğretimi insanlık tarihi kadar eski olan dilin, geçmişten günümüze öğrenimi ve öğretiminde kullanılan başlıca yöntem ve tekniklere yer veriliyor.

Kitapta ayrıca, güncel olarak uzaktan eğitim, eöğrenme, webinar, eş zamanlı canlı anlatım ve uygulamalar (apps) aracılığıyla yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılmaya başlanan yeni yöntem ve teknikler de yer alıyor.

'Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretim Yöntemleri' kitabının, Almanca öğretimi örneklemesinden yola çıkılarak tüm diller için uygulanan yöntem bilgisi sayesinde dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgilenen herkese, koşullarına uygun yöntem seçmesinde yardımcı olabilecek temel bir başvuru kaynağı olacağı düşünülüyor.

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