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Kuğuların gökyüzünde dansı

İHA

Edirne'de yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve eşsiz doğasıyla kendisine hayran bırakan Gala Gölü Milli Parkı'nda, kuğuların fotoğraf karesine yansıyan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Kuğuların gökyüzünde dansı

Edirne’de yüzlerce çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve eşsiz doğasıyla kendisine hayran bırakan Gala Gölü Milli Parkı’nda, kuğuların fotoğraf karesine yansıyan görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nün sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf karesinde, 6 kuğunun göç yolculuğu nefes kesti.
Özellikle kış aylarında ve göç dönemlerinde Gala Gölü Milli Parkı’nda, sayıları bini aşabilen sürüler oluşturan kuğular, milli parkta görsel şölen sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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